Ak Partili Kadınların Yerli Ürün Pazarı

AK Parti Karabük
İl Kadın Kolları tarafından Yerli Malı
Haftası kapsamında "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla yerli ürün pazarı açıldı.
Açılışta konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kermesin açılmasının çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.
Yerli ve milli terimlerin öne çıkması gerektiğini ifade eden Altınöz, "Kadın kollarımızda yerli malı haftası münasebetiyle böyle bir etkinliğe imza attılar, tebrik ediyorum kendilerini. Bu duyarlılığı hepimizin yaşaması gerekiyor. Yerli ve milli ürünlerimizi kullanarak kendi kalkınmamıza destek vermiş oluruz." diye konuştu.
AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da, "Kendilerine özverili davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerimizle yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekmeye devam edeceğiz." dedi.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke de açılışta yer aldı.
14 Aralık 2018 Cuma 16:16