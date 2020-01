AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununun sahnelenmesine ilişkin, "6-7 Ekim olaylarını yazanlar, o tiyatroyu metne dökenler şimdi yeni bir tiyatroyu sahneye koydular." dedi.

Kandemir, partisinin Osmaniye İl Teşkilatınca Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere seslenen Kandemir, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununun sahnelenmesine değindi.

"6-7 Ekim olaylarını yazanlar, o tiyatroyu metne dökenler şimdi yeni bir tiyatroyu sahneye koydular." diyen Kandemir, şöyle konuştu:

"Biz o tiyatroyu 6-7 Ekim olaylarında gördük. Sadece kurban derisi toplamak için koşturan Yasin Börü'nün 2. kattan atılıp, dövülüp üzerinden otomobille geçilmesi tiyatrosunu izledik. Gençlere 'sokağa çıkın' çağrısında bulunduktan sonra onlarca Kürt gencinin katledilmesini sahneleyen o günün HDP Eş Genel Başkanının tiyatrosunun nereye varacağını çok iyi biliyoruz. İnsanlara bunları anlatmamız gerek."

"Tuzaklara asla düşmedik"

AK Parti'nin iktidar olduğu süre içinde sürekli engellerle karşılaştıklarını vurgulayan Kandemir, hükümet olarak her düzenleme yaptıklarında önlerine bir engel konduğunu anlattı.

Kandemir, "Her adım attığımızda ayağımızdan tutup aşağı çekmeye çalıştılar. Hep karşıt bir güçle yüzleştik. Hamdolsun engelleri aştık, tuzaklara asla düşmedik ve Türkiye'yi bugüne taşıdık." dedi.

Türkiye düşmanlarının her fırsatta AK Parti'ye saldırdığını anlatan Kandemir, şunları kaydetti:

"100 sene önce bu ülkeye düşmanlık edenler, 100 sene sonra aynı yüzsüzlükle alacaklı gibi bize parmaklarını salladılar, hesap sordular, 'e muhtıra' verildiği zamana kadar. O gün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, sağlam duruşuyla, askeri vesayete darbe indirdi. Yargı, askeri ve bazen de basının ülke üzerinde kurduğu vesayet, bizim yönetim taleplerimize set olma gayreti içinde oldu. Hamdolsun bizim teşkilatlarımız sağlam durdu. O vesayetleri bir bir ezdik. O vesayetler, bizi diz çöktüremeyince başka şeyler devreye girdi. Kızlarımız, üniversitelere başörtülü giremiyorlardı. Çocuklarımızı, İmam Hatiplilere gönderip göndermemekte tereddüt ediyorduk. Kürt vatandaşlarımız kendilerini kendi dilleriyle ifade edemiyorlardı. Biz buralardan Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdık ve beraber başardık."

Kaynak: AA