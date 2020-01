AK Partili Kaya'dan istişare toplantısı

AK Parti Çorum milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti'nin her dem yeniden doğanların partisi olduğunu söyledi. Milletvekili Oğuzhan Kaya, 2002 yılından bugüne kadar AK Parti Kargı, Osmancık , Dodurga, Laçin ve Oğuzlar teşkilatlarında çeşitli kademelerinde görev yapmış partililerle istişare toplantısında bir araya geldi.AK Parti'nin milletin partisi olduğunu dile getiren Kaya, şuanda birlikte oldukları dava arkadaşlarının görevi olsun ayda olmasın AK Parti'nin bir neferi olduğunu belirtti.Bu süreçte yoldan çıkanların, yolunu kaybedenlerin kerameti kendisinde görenler olduğunu dile getiren Kaya, "Bu ilk insandan beri böyledir. Dava adamı olmak bir nasip meselesidir. Bu sıfatı taşımakta herkese nasip olmaz. Biz kimin nereye gittiğine değil bizim kendimizin hangi istikamete yürüdüğüne bakarız. 2001 yılından beri 18 yıldır aynı istikamette yürümeye devam ediyor ve devam edeceğiz inşallah. Partimize emek vermiş, bu büyük davanın yükünü omuzlamış, fedakarlıkta bulunmuş, yeri geldiğinde bedel ödemiş bu kardeşlerimizle bir kere daha buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bana böyle bir davada sizler gibi arkadaşlarla, yol arkadaşlığı, gönül ve mücadele arkadaşlığı nasip ettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum" dedi.Adeta dört bir yandan kuşatıldıkları, en sıkıntılı zamanlarda aziz milletin her defasında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan dediğini anlatan Kaya, "2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde 31 Mart'da yapılan belediye başkanlığı seçimleri de bizlere önemli mesajlar vermiştir. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajları alıp yerine getireceğiz. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partiyiz. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellikte budur. Kısır siyasi çekişmeler, gündemler, kişisel hesaplaşmalar yerine büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle engin ufuklar açarak farkımızı bir daha ortaya koyacağız. Sizleri partimizin saflarında daha etkin daha yoğun bir şekilde katkı sağlamaya davet ediyorum. Partimize hizmete den bütün kardeşlerimizi bir araya getirerek gönül seferberliği başlatıyoruz bugün" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin her dem yeniden doğanların partisi olduğunu kaydeden Kaya, "Bu partiyi kuran, yaşatan ve partiyi bu günlere getirenler inşallah geleceğe taşıyacak olanlar bu aziz milletimin ta kendisidir, sizlersiniz. Milletimizle olan gönül bağımızı her daim devam ettireceğiz. 18 yıldan bu yana Türkiye nasıl çağ atladıysa 2023 hedeflerine de birlikte ulaşacağız. Yeter ki şu aramızdaki muhabbet iklimi koruyalım, güçlendirelim daha da yaygınlaştıralım. Bu konuda sizlere çok önemli görevler düşüyor. Her birinizin, tecrübesine, birikimine ve müktesebatınıza AK Partiye ve Türkiye'ye önemli hizmetler yapacağınıza inancımız tamdır. Bunlar teşkilatımızın, sizlerin, hepimizin birliği beraberliği için önemli olan unsurlar, şartlardır. Bizler bu gün Osmancık'ta yarın Çorum'da diğer ilçelerde inşallah teşkilatımızın 2001 Ağustos ayından beri görev almış mensupları ile partimize destek olan kardeşlerimizle bir araya gelerek, sizlerin de görüşlerinizi alarak AK Partimizi inşallah şahlandıracağız. Cumhurbaşkanımıza 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tam bir destek sağlayacağız" diye konuştu.AK Parti döneminde yapılan hizmetler hakkında da açıklamalarda bulunan Kaya, göreve geldiklerinde Kırkdilim tünellerinin hızlandırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, bugün bölgeye yapılacak tünellerden birincisinin bitmek üzere olduğunu bildirdi.2021 yılında Kırkdiim projesini tamamlayarak Kargı, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlarlıların hizmetine açacaklarını açıklayan Kaya, "470 milyon liraya mal olacak yatırama şuana kadar 80 milyon lira harcadık. Yine Osmaniye-Sarmaşa'nın olduğu bölgedeki yolu bitirdik, 6 kilometresini asfaltladık, 4 kilometresi kaldı, kış şartlarından dolayı bekletiyoruz. Mayıs ayında orayı da asfaltlayıp Osmaniye-Sarmaşa bölgesinin yolunu açıp sürücüleri o virajlardan da kurtaracağız. Osmancık'ın gelişmesi için Organize Sanayi bölgesi çok önemliydi. Milletvekili seçilir seçilmez, Cumhurbaşkanımızın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında kendisiyle görüşerek Organize Sanayi Bölgesi'ni de plana aldırdık. Buraya şuana kadar 13.5 milyon eski parayla 13,5 trilyon para gönderdik. Al yapısından, üst yapısına, kanalizasyonundan, internet ağına, parke taşlarından hizmet binasına hepsini tamamladık" şeklinde açıklamalarda bulundu.Dere Boğazı İçme Suyu Göletinin isale hattı ve arıtması için yaklaşık 40 milyonluk bir ödeneği ayırttırdıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti;"Devlet Su İşleri içme suyu arıtmasını ve isalesini bu yıl ihale edecek, çeşmelerimizden damacana kalitesinde su akacak. İçme suyu çalışmalarımızla beraber sulama suyunda da çalışmalarımız devam ediyor. İncesu Göletini tamamladık sulamasını, isale hattını ihale ettik. Müteahhit aldı 15 milyona ve o bölgede kıraç arazileri sulamaya başlayacağız çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz için önemli olan Dutlu Dere Sulama Projesi, müteahhidin iflas etmesinden dolayı beklemedeydi. Tasfiye ettiriyoruz, inşallah 100 milyonluk bir yatırım bu tasfiyesi sona ererse 2021 yılında ihale ettireceğiz. Osmancık ve Dodurga'da sağ ve sol sahilde sulanmayan arazimiz kalmayacak. Şenyurt TOKİ konutlarını ihale ettik, başladı, hızlı bir şekilde devam ediyor nasip olursa senenin sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine Koyun Baba TOKİ konutları bitti, ufak tefek eksikleri tamamlanıyor nasip olursa Mayıs ayında da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kamil Köyü'nden Aydın Köyü'ne, Maksutlu Köyü'nden de Sinanözü'ne giden barajın kenarında 20'ye yakın köyümüzü ilgilendiren köy yolları için yaklaşık 5 milyon liralık ödeneği Özel İdare'ye gönderdik, bu yılda yolları yapacağız, asfaltlayacağız oradaki hemşerilerimizde Osmancık'a rahat gelip gidebilecek. Yine Osmancık'tan Haftun Yokuştan Kargı'ya giden yolda yaklaşık 3 milyonluk iyileştirme yaptık, menfezleri değiştirdik, şimdi Maksutlu'dan Kargı'ya giden yolu yapıyoruz bir 3 milyon daha harcanarak bu yolda en kısa zamanda hizmete açılacak. Gökbel'in oradan Osmancık'ın içinden geçen Samsun Karayolu'nun düzenlemesini bu yıl yaptıracağız. Esnaflarımızı mağdur etmeden Dereboğazı Köprüsü'ne kadar şehir içi geçişişini yaptıracağız. Bir alt geçitle Çorum yolunu anayola bağlayacağız. Şehrimiz büyüsün gelişsin diye Vezirköprü'nün Danişment ve Öbektaş'a yakın olan yaklaşık 10 bin kişilikte bir nüfusun olduğu Tahta Köprü, Alan, Soruk ve Sarı Dibek dediğimiz köylerin Osmancık'a ulaşımın daha kolay olmasını sağlamak ve ilçenin ticaretini artırmak için buraların yolunu da önümüzdeki dönem yapıp şehrimizi büyüteceğiz.Osmancık'ta belli bölgelerde inşaat yapılamıyordu. Bakanımız Çorum'a geldiğinde birçok yerdeki kentsel dönüşümü kaldırdı. TOKİ aracılığıyla Güney Mahalle'deki ve kayanın dibindeki konutları kentsel dönüşüm yapacağız. Proje bedeli yaklaşık 109 milyon buda inşallah Osmancık'ın kentsel olarak dönüşmesine katkı sunacak. Bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum"Osmancık Belediyesi ile Cumhur İttifakının ruhuna yakışır bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Osmancık'ın daha modern yaşanılabilir bir kent olması için Belediyemizin ve Osmancıklı hemşerilerimizin her daim yanlarındayız. Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1 milyon hibe karşılıksız para gönderdik. Yine belediyemize 1 adet çöp kamyonu 300 bin lirada konteynır parası gönderdik. Çorum'un 3 Milletvekili ile birlikte birlik içerisinde sadece bu bölgeye değil ilimize ve tüm ilçelerimize hizmetlerimizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz " - ÇORUM