Ak partili kaya, van'da kirve oldu

AK Partili Kaya, Van 'da kirve olduVAN'ın Edremit İlçesi belediyesi tarafından düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kirvelik yaptı.Van'ın merkez Edremit İlçesi Belediyesi tarafından Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda toplu 'Sünnet Şöleni' programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve ilçe belediye başkanları STK temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.Düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Burada çok güzel bir gelenek olan kirvelik geleneğine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın kirvesi olacağız inşallah. Evladımız bizim için çok kıymetlidir. Doğan evlatlarımız bizim için bir umut, geleceğe dair yeni bir hayat, yeni bir güç demektir. Bize yaşama sevinci, yaşama coşkusu veren 20 milyon evladımız bizim çocuklarımız, öyle görüyoruz. Evlatlarımız evlerimizin bereketi, gözümüzün nuru, gönlünüzün de aslında sürurudur. Biz de AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana, sosyal devlet anlayışıyla evlatlarımız için çalışıyoruz. Merkeze insanı koyduk ama doğumdan ölüme kadar bir çocuğun aslında ana rahmine düştüğü andan itibaren onun için ne yapılması gerekiyorsa sosyal devlet olarak onu yapıyoruz" dedi. Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla da çocuklarımızın yüzündeki tebessümün kaynağı olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bugün Edremit Belediyemiz de bu anlayışla bu sünnet şölenini sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştiriyor. İnşallah bütün çalışmalarımız da bu yönde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için aslında çocuk gülerse biliyoruz ki dünya güler. Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyada susuzluk ve açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bugün dünyanın dört bir tarafında zulümler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eşit şartlara sahip değil. Bugün dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun en büyük hayali oyuncak ya da yeni bir kıyafet değil. Bugün dünyada 152 milyon çocuğun en büyük hayali temiz içecek su ve bir parça kuru ekmeğe ulaşmak. Yani susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bu çocukların da bizim üzerimizde hakkı var. Onlar için de büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, sosyal belediyeciliğin bir örneği olarak Edremit'te geleneksel hale getirecekleri sünnet şöleni programını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ara tatilin final programına denk getirdikleri etkinlik için 173 çocuğun müracat ettiğini belirten Say, "Bugün itibariyle halihazırda 123 çocuğu sünnet ettik. Bugün de onlar için unutulmaz bir hale getirerek kirveleriyle tanıştıracağız. Bundan sonra gelenek ve göreneklerimizde büyük yeri olan kirvelik müessesesini kurmuş olacağız" dedi.Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından düzenlenen etkinlikte çocuklara kirveleri olan protokol üyeleri hediyelerini verdi.