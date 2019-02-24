AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'ye 1 milyon Euro'luk Lamborghini ile gitmesine ilişkin "Herkes benim vekil olmadan da böyle imkanlarım olduğunu bilsin diye yaptım, o otomobille okullara gidiyorum. Böylece çocuklara örnek olduğumu düşünüyorum" dedi.

"BÜLENT TURAN'IN AÇIKLAMASI HOŞUMA GİTMEDİ, KIRILDIM"

Sofuoğlu, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. AK Partili vekil, Bülent Turan'ın açıklamasının hiç hoşuna gitmediğini vurgulayarak, "Diğer büyüklerim gibi beni arayıp konuşabilirdi" dedi. Turan'a kırıldığını, bunu saklama gereği görmediğini söyleyen Sofuoğlu, "Bana ağabey şefkatiyle yaklaşan AK Partili büyüklerim dolayısı ile o dönem sustum" ifadelerini kullandı.

Bülent Turan

"BİRLİKTE ÖĞRENİRİZ DEDİM"

Sofuoğlu, kendi kurguladığı fotoğraf sonrası tepkilere "Bazı milletvekilleri danışmanlarının maaşlarından pay alıyor, Kenan abim hep bizim yanımızda" diyerek cevap veren ve başka bir tartışmanın fitilini ateşleyen danışmanı ve kuzeni Semih Bostanoğlu'nu neden danışmanı yaptığı sorusunaysa "Semih zaten 7-8 yıldır yanımdaydı. Acemisi olduğum, tanımadığım bir dünyaya giriyorum ve yanımda en güvendiğim insanı istiyordum. Sürekli ziyaretçi kartı ile de Meclis'te rahat çalışamayacaktık. O nedenle zaten kullanmadığım, boş olan danışmanlık kadrosuna aldım, ben de tecrübesizim, o da tecrübesiz birlikte öğreniriz dedim" diyerek cevap verdi.

Daha tecrübeli başka bir danışmanı daha olduğunu belirten Sofuoğlu, onun maaşını kendi cebinden verdiğini, milletvekili kadrosundan da kendisinin maaş almadığını söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu

"LAMBORGHINI İLE ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUYORUM"

Sofuoğlu, TBMM'ye 1 milyon euroluk Lamborghini marka bir otomobille gelmesi üzerine yapılan eleştirileri sormasına karşılık ise "Herkes benim vekil olmadan da böyle imkanlarım olduğunu bilsin diye yaptım, o otomobille okullara gidiyorum. Böylece çocuklara örnek olduğumu düşünüyorum. 'Benim sizden farkım yok' diyorum. Çok çalışırlar ve Allah da nasip ederse onların da başarılı olabileceklerini anlatmaya çalışıyorum" diyerek cevap verdi.

"CAMİ YOLUNA PARK EDİNCE ÇİZİLMİYOR"

Sofuoğlu Par'ın "Otomobili neden milletvekillerine ayrılan park yerine değil de TBMM'deki cami yoluna park ettiniz?" sorusuna karşılık ise "Bu özel bir otomobil, yanına park etmiş birisi kapısını açarken çizilsin istemem. Ayrıca odamdan baktığımda orayı görebiliyorum. Otomobil gözümün önünde oluyor, odada penceresinden bakıyorum" dedi.