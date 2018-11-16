Ak Partili Kurtulmuş, Kaşıkçı Cinayetinde Suudi Yetkilileri Sorumlu Tuttu

Muğla
'ya bir dizi ziyaret için gelen AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine değinerek, Suudi Arabistan
'ın çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesinin mümkün olmadığını vurguladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Muğla İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluştu. AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir
, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete
de toplantıda yer aldı.
'BU TALİMATI KİM VERDİ'
Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu Türkiye
, Kaşıkçı cinayetini asla siyasal konu olarak ele almamıştır. Bundan sonra da ele almayacaktır. Bizim için Kaşıkçı cinayeti, insani bir sorundur. Herkesin vicdanını karartan, bütün insanlığın içinde ukde olan, dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul
'da, Suudi Arabistan'ın egemenlik alanı olan başkonsolosluk binasına, dünyaca bilenen bir gazeteci girmiş ve buharlaşmıştır. En son Suudi Arabistan Başsavcılığı
'nın iddianamesiyle birlikte, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmi kaynaklarla teyit ve itiraf ediyor. Diyor ki, bu başkonsolosta öldürüldü. Bununla ilgili olarak 5 kişi sorumludur. İtiraf edilmesi bakımından bir adımdır. O ülkenin çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu cinayetin bütün yönleriyle ortaya konulması için gayret ediyoruz. Uluslararası camiayla iş birliği yapıyoruz. Suudi yetkilerden ısrarla talebimiz. 'Bu talimatı kim verdi' Tetikçilerin değil, emri verenlerinde ortaya çıkarılması, Suudi Arabistan'ın sorumluluğundadır. Böyle vahşi bir hadisenin üstünün örtülmesi mümkün değildir. Bu konuda ki hassasiyetimizi korumaya devam edecektir.
Daha sonra Kurtulmuş, Muğla Valisi Esengül Civelek
'i makamında ziyaret etti. Ardından Cuma Namazını kılmak için Menteşe Kurşunlu
Camii'ne geçti.
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