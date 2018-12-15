Ak Partili'li Kadınlardan Yerli Malı Kermesi

AK Parti Diyarbakır
İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen kermesle Diyarbakırlı kadınlar, el emeği ürünlerini satışa sundu. Yerli Malı
Haftası dolayısıyla AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları, "Ak Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla kermes düzenledi. Kayapınar
Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kermeste, Yenişehir
, Sur
ve Bağlar
aile destek merkezlerinde, kadın kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünler satışa sunuldu.
Kermese, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Güzel Kızoğlu, Aile Destek Merkezleri yöneticileri de konuk oldu.
Yerli Malı,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:53