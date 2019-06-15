15.06.2019 18:50
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AK Partili Meclis üyeleri kabul ettirdi

AK Partili Meclis üyeleri kabul ettirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen karar ile su ve atık su bedeli yüzde 50 oranında düşecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen karar ile su ve atık su bedeli yüzde 50 oranında düşecek. Daha önce de AK Parti'nin önergesiyle gündeme gelen indirim Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmişti. AK Partili belediye meclis üyelerinin takibi ve kararlılığı ile öğrenci evlerinin su faturaları yarı yarıya düşürecek karar çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getirdiğimiz ve verdiğimiz su indirimi talebimizi içeren önerge daha önce Mansur Yavaş tarafından veto edilmişti. Bugün öğrenci evlerinde suya yüzde 50 İndirim Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmiştir. Ankara'mıza ve Ankara'mızda yaşayan öğrencilerimize hayırlı olsun. Ankaralı gençlerimizin daha güzel bir başkentte yasaması ve gençlere verilen vaatlerin yerine getirilmesi için çalısmaya devam edeceğiz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
AK Parti, Ankara, Güncel

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