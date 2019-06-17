AK Partili meclis üyesi, CHP Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın konuşmasına izin vermedi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor'un kutlama gecesine davet edildiğini, ancak burada AK Partili Pendik Belediyesi'nde görevli bir meclis üyesi tarafından konuşturulmadığını öne sürdü.

Şerdil Dara Odabaşı, konuya dair paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geceyi düzenleyen, davet eden, selamlamaya çağıran Patnoslular, konuşmamı engelleyen AKP'li Pendik Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi. Yemeğin parasını verdiler diye Patnos Spor'un şampiyonluğunu kutlamama izin vermediler. Nasılsa alıştık buradan kutlamaya, tebrikler Patnos Spor."