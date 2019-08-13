AK Partili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varılmıştı.Bu kapsamda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan "Müşterek Harekat Merkezi"nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler Şanlıurfa'ya gelerek sınırda incelemelerde bulundu.

Ortak Harekat Merkezi ise AK Parti içerisinde ve AK Parti'yi destekleyenler arasında tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden Metin Külünk Ortak Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ortak Harekat Merkezi'ni, "Ortak Oyalama Merkezi" diye nitelendiren Külünk sosyal medya hesabından, "Müşterek Oyalama Merkezi, Ş.Urfa'ya gelmiş hoş gelmiş; ama boşuna gelmiş. PKK'ya binlerce tır silah yardımı ile yatırım yapan ABD'nin Türkiye çıkarlarına yönelik bir adım atacağına mı bizi inandıracaklar? Irak'ın kuzeyinde 90lı yıllarda yaptıklarınız hafızamızda tazeliğini koruyor!" ifadelerini kullandı.

"BU İÇERİDEKİ NEYİN TELAŞI?"

Külünk'ün, "Hadi ABD'nin, Sn. CB'mızın kararlılığı karşısında, PKK'yı koruma refleksiyle alelacele OYALAMA MERKEZİ kurma telaşını anladık, peki bu içerdeki neyin telaşı? Neyin hesabı? Neyin Planı? Ve Neyin pazarlığı? Herkes, her şeyin farkında ama her şeyin!!! Dikkatle izliyoruz" diye yazması da dikkat çekti.

İktidara yakın Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk de Metin Külünk'e destek vererek, "Amerikan emperyalizmiyle tek taraflı bir kararla varılan mutabakat zeminine karşıyım. Önce şeffaflık. Nasıl bir plan üzerinde anlaşıldı? Bu plan PKK-PYD'nin orada temizlenmesini öngörüyor mu, Münbiç ne olacak? Ayrıca... Ne bu telaş? Girin şuraya artık yeter... Giremeyecekseniz..." diye yazdı.

Zentürk paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel akıl şu mesajı veriyormuş... İçimizde birileri emperyalizme taahhütlerde bulunmuş... Subliminal mesajlar falan... Geçiniz... Kuvvayı Milliye aslanlar gibi buradadır... Kim ne derse desin... PKK temizlenecek, o FETÖ elebaşı en kısa zamanda hesabını verecek o kadar...

İşitmek isteyen Ankara'daki kulaklara sesleniyorum. Amerikan emperyalizmi kağıttan bir kaplandır... O kaplan görünümlü pisliğin ambalajını 15 Temmuz'da biz yırttık. Venezuala, Katar ve İran'a dişi geçmedi, neden, o artık bilinen kaplan değil. Oradaki bazılarının telaşı ne?"