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AK Partili Metin Yavuz gençlik liderleriyle buluştu

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Gençlik Merkezi'nde gençlik liderleriyle bir araya geldi.

25.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:43 AK Partili Metin Yavuz gençlik liderleriyle buluştu
AK Parti Metin Yavuz, Aydın Gençlik Merkezi'nde gençlik liderleriyle bir araya geldi.

Aydın Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Aydın Gençlik ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdür Vekili Hakan Aydın, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdür Vekili Derya Levent, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Demirtaş, Aydın Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlik temsilcileri yer aldı.

Gençlik liderleri, ziyaretten dolayı Metin Yavuz'a teşekkür ederek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret, gençlerin istek ve temennilerini paylaşması ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Politika

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