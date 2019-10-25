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AK Partili Milletvekili, kadın belediye başkanını ittirdi; sosyal medyada gündem oldu

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kenti ziyaret eden Binali Yıldırım ile birlikte yürüyen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu itince sosyal medyada büyük tepki çekti.

25.10.2019 08:36

Eski başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Yıldırım'ı, CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. Yıldırım, Çerçioğlu ve arkalarından gelen heyet yolda yürürken, arkalarından gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başkan Çerçioğlu'nu kolundan tutup iterek Binali Yıldırım'ın yanına geçince sosyal medyada tepki gördü.

Savaş'ın hareketini nezaketsizlik olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin yakışıksız olduğunu da dile getirdi.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları:

AK Partili Milletvekili, kadın belediye başkanını ittirdi; sosyal medyada gündem oldu

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