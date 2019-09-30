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AK Partili milletvekiline kadınların ilgisi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, hafta sonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törende hanımların ilgi odağı oldu.

30.09.2019 17:21AK Partili milletvekiline kadınların ilgisi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, hafta sonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törende hanımların ilgi odağı oldu.

Ayvalık'ta bu yıl 27.'si düzenlenen ve 6 gün sürecek olan Engelliler Şenliği töreni renkli görüntülere de sahne oldu.

Törene katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, tören sırasında bir anda hanımların ilgi odağı oldu. Milletvekili ile fotoğraf çektirmek isteyen hanımlar ilginç görüntüler oluşturdular. Canbey, hanımları kırmayarak poz verirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı da dikkati fotoğraf karesine böyle yansıdı. Şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelliler ve aileleri katıldı. - BALIKESİR

Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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