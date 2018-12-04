AK Partili Milletvekillerinin Bakanlarla Görüşememe Şikayetine Çözüm Bulundu

AK Partili milletvekillerinin bakanlarla görüşememe şikayetlerine genel merkez 'anlat derdini bakan yardımcısına' çözümü buldu.

TALEPLER ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİ OLDU

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun "Anlat derdini bakan yardımcısına" başlıklı haberine göre, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla seçim bölgelerine ilişkin talepler arttı ve bu durum milletvekilleri ile AK Parti'nin öncelikli gündem maddesi haline geldi.

İLETİŞİMDE SIKINTILAR YAŞANDI

Ancak eski sistemden farklı olarak milletvekilleri bakanlarla irtibata geçmekte sıkıntı yaşadı. Grup toplantıları dışında neredeyse Meclis'e gelmedikleri için bakanlara ulaşamayan milletvekilleri de, genel merkezden bu soruna çözüm getirilmesini istedi.

YARDIMCILAR DÜZENLİ OLARAK VEKİLLERLE GÖRÜŞECEK

Parti gündemine gelen bu duruma çözüm için, milletvekilleri ile kabine arasında koordinasyonu sağlaması için her bakanlıktan bir bakan yardımcısı görevlendirildi. Bu yardımcılar periyodik olarak milletvekilleriyle bir araya gelecek.