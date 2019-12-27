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AK Partili Mustafa Savaş'tan gazetecilere baklava dopingi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyon (KİT) Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, halı saha maçında yalnız bırakmadığı gazetecilere baklava ikram etti.

27.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:11 AK Partili Mustafa Savaş'tan gazetecilere baklava dopingi
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyon (KİT) Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, halı saha maçında yalnız bırakmadığı gazetecilere baklava ikram etti.

TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcilerini oynadıkları halı saha müsabakasında yalnız bırakmadı. Partililerle birlikte halı sahaya gelen Milletvekili Savaş, büyük bir heyecanla basın mensuplarının maçını izledi.

Maç bitiminde sahaya giren Mustafa Savaş, mücadelelerinden dolayı basın mensuplarını tebrik etti. Tek tek selamlaştığı basın mensuplarıyla Savaş, hatıra fotoğrafı çektirdi. Baklava ikram eden Savaş, basın mensuplarıyla bol bol sohbet etti. Aydın'da basın mensuplarıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş, "Sürpriz yaptık, basın mensubu arkadaşlarımızın futbol maçını izlemeye gittik. Onlar maçlarını yaptılar, biz de onlara destek olduk. Maç sonrasında bir bardak sıcak çay eşliğinde gerçekleşen sohbet harikaydı. Maçın kazananı kim mi oldu, tabi ki dostluk kazandı. Basın mensubu kıymetli dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Mustafa Savaş, AK Parti, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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