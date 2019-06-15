AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Ekrem İmamoğlu'na tavsiye: Bu daha çok puan kazandırır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu havalimanında nelerin yaşandığını çok iyi bildiğini ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözlerden dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, bunun İmamoğlu'na daha fazla puan kazandıracağını da sözlerine ekledi.

CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD İLE YAŞANAN S-400 KRİZİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin S-400 kararının Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili bir karar olduğunu söyledi. Amerika'nın Türkiye'nin kendi savunma şemsiyesini kurabilecek noktaya gelmesinden endişe ettiğini belirten Kurtulmuş, "Kriz olur mu olur ama bağımsızlığımızdan ödün veremeyiz" dedi.

İSTANBUL SEÇİMİ

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Kurtulmuş, 31 Mart'tan farklı olarak hemşehri hareketine önem verdiklerini söyledi. Kurtulmuş, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda yaşadığı VIP krizine ilişkin de konuştu. Kurtulmuş, İmamoğlu'nun hata yaptığını ifade ederek "İmamoğlu çıkıp 'Özür diliyorum' demeli. Bu daha çok puan kazandırır" dedi.