AK Partili Ören'den Kurtalan-Beşiri-Batman yoluyla ilgili açıklama

Beşiri-Batman karayolu ile ilgili açıklama yaptı.



Mıcır serimi nedeniyle sık sık gündeme gelen Batman-Beşiri yoluyla ilgili açıklama yapan Ören, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda devam eden Siirt-Kurtalan yoluna ilaveten Kurtalan–Beşiri arasındaki yol için sıcak asfalt ihalesinin bu ay içinde yapılacağını söyledi. Vatandaşların taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Ören, "Bu konu hakkında ilgili bakanlık ile görüştük. Kurtalan–Beşiri arasındaki yol için sıcak asfalt ihalesi bu ay içerisinde hemen yapılacaktır" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA