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AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya destek çıkışı

Boşnaklara yönelik sözleriyle Beyaz TV'deki işine son verilen, 21 ay sonra döndüğü kanaldan tekrar kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu sahip çıktı. Miroğlu, yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

28.08.2019 10:07 AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya destek çıkışı

Beyaz TV'den ikinci kez kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Parti Meclis Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'nın ekmeğiyle oynandığını söyleyerek yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü. Kütahyalı, Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

21 AY SONRA DÖNÜŞ YAPTIĞI KANALDAN TEKRAR KOVULMUŞTU

Boşnak halkına yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çeken ve mahkemelik olan Rasim Ozan Kütahyalı, 21 ay sonra dönüş yaptığı Beyaz TV'den tepkiler üzerine ikinci kez kovulmuştu. Kütahyalı'ya destek AK Partili Orhan Miroğlu'ndan geldi. Orhan Miroğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'ya yapılanların doğru olmadığını ve Kütahyalı'nın ekmeğiyle oynandığını söyledi.

Orhan Miroğlu

AK PARTİLİ MİROĞLU: AFFEDİCİ OLMALIYIZ

AK Parti MYK Üyesi Miroğlu, affedici olmak gerektiği vurgusu yaparak, "Bazen ünlü yazarlar, aydınlar ve politikacılar tarafından çirkin sözlerle aşağılanan bir halkın mensubu olarak diyorum ki affedici olmalıyız. Boşnak kardeşlerimizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama Rasim Ozan Kütahyalı'yı ekmeğinden eden bir 'cezalandırmayı' doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Orhan Miroğlu, Beyaz TV, Güncel

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