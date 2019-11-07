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AK Partili Öz'den Ulutaş'a ziyaret

AK AK Partili Öz'den Ulutaş'a ziyaret Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 25'inci ve 26'ıncı dönem Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

07.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:51 AK Partili Öz'den Ulutaş'a ziyaret
AK AK Partili Öz'den Ulutaş'a ziyaret Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 25'inci ve 26'ıncı dönem Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti. Öz, "Genel Merkez, belediye başkanının yapacağı tüm güzel hizmetlerde sonuna kadar yanında olacak."

Kaş Belediyesi başkanlık binasında, AK Partili belediyelere destek ve hayırlı olsun temennisi kapsamında gerçekleşen ziyarette Abdurrahman Öz, belediye başkanı, AK Parti ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Seçim sürecinde gösterdikleri gayretli çalışmaları için herkese teşekkür eden Öz, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Sn. Mehmet Özhaseki'nin talimatlarıyla Türkiye'deki tüm AK Partili belediyelere destek ve hayırlı olsun ziyareti, ayrıca MHP'li belediyelere de nezaket ziyaretleri gerçekleştirilecek. Genel Merkez Yerel Yönetimler olarak, her başkan yardımcısı kendi bölgesinde çalışmalar yapacak." dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan ve istişarede bulunan Öz, Genel Merkezin belediye başkanının yapacağı tüm güzel hizmetlerde sonuna kadar yanında olacağını belirtti.

Başkan Mutlu Ulutaş da göreve başladığı süre içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında Öz'e bilgi vererek, ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Ziyaret sonunda, Başkan Ulutaş, Öz'e plaket ve Kaş'a özgü bal, pekmez ve tahinden oluşan hediye takdim etti. - ANTALYA

Abdurrahman Öz, Mutlu Ulutaş, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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