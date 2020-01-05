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AK Partili Özalan'dan Soyer'e Urla tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özlalan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "CHP'li meclis üyelerinin aralarından bir belediye başkanı seçmesini bekliyoruz.

05.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:04 AK Partili Özalan'dan Soyer'e Urla tepkisi
AK Parti Milletvekili Alpay Özlalan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "CHP'li meclis üyelerinin aralarından bir belediye başkanı seçmesini bekliyoruz. Bizim için belediye başkanı niteliğinde olacak." açıklamasına tepki göstererek, "Öncelikle sen kimsin! Senin ne haddine, sen kendini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların üzerinde mi görüyorsun?" dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, , Aliağa ve Çiğli teşkilatlarının düzenlediği İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katıldı.
Toplantıda Özalan, Eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ ile irtibatı iddiası nedeniyle kanunların gerektirdiği şekilde tutuklandığını ve görevden alındığını belirterek, şunları kaydetti:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman olduğu gibi İzmir ve İzmirlilerin sorununu çözme yerine kendisine misyon olarak gördüğü boş işlerle uğraşmaya devam ediyor. Meclis üyeleri arasından bir kişi seçip, Urla Belediye Başkanı koltuğuna oturtacağını söylemiş. Öncelikle sen kimsin! Senin ne haddine, sen kendini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların üzerinde mi görüyorsun?"
Özalan, Soyer'in daha önce görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına desteğini ve Kıbrıs konusundaki açıklamalarını da hatırlatarak, "Senin kimin yanında olduğun ve kime sahip çıktığın, kime hizmet ettiğin belli. Sana tavsiyemiz, vatanperverliğiyle tanınan İzmirlilerin, milli duygularını yaralayacak açıklamalar yapmaktan vazgeçmeli ve İzmir'in sorunlarını çözmek için birazcık çaba sarf etmelisin." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Özalan, İzmir, Urla, Politika

Kaynak: AA

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