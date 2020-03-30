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AK Partili Özhaseki'den, belediye başkanlarına teşekkür mektubu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koronavirüs ile mücadele kapsamında özverili çalışmalarından dolayı AK Partili belediye başkanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

30.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:28
AK Partili Özhaseki'den, belediye başkanlarına teşekkür mektubu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koronavirüs ile mücadele kapsamında özverili çalışmalarından dolayı AK Partili belediye başkanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

AK Partili Özhaseki mektubunda, koronavirüs ile mücadelenin henüz bitmediğini, bu anlamda yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü bildirdi. Özhaseki, belediye başkanlarına bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar yerel yönetimlerimiz fevkalade bir performansla, büyük bir özveriyle koronavirüs ile mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Bu anlamda tüm belediye başkanlarımıza, belediye yöneticilerimize her kademede çalışanlara teşekkürü bir borç biliyoruz. Belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hayati bir önem taşımaktadır. Bu mücadele topla tüfekle yapılmayan yeni bir milli mücadeledir. Bu mücadelenin milli kahramanları olarak yerel yönetim çalışmalarımız ön saflarda bulunmaktadır."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Partili Özhaseki'den, belediye başkanlarına teşekkür mektubu - Haberler

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