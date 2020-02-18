AK Partili Özhaseki'den 'kaza' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, geçen hafta Antalya 'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili, "Burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, geçen hafta Antalya Serik'te geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bir otomobilin araçlarına yandan çarptığını ve bu nedenle refüje çıkıp bir ağaca çarptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Neticesinde her birimiz yaralandık. Benim de burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Kazanın meydana gelmesinden çok kısa bir zaman sonra acil servis ve emniyet ekiplerimiz, devletimizin bize tevdi ettiği makamlardan bihaber şekilde yanımıza hızlıca ulaştılar. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk."

'SAĞLIK GÖREVLİLERİMİZE CAN-I GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde burnundan operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ben ivedilikle yanımıza ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine, ameliyatımızı başarıyla tamamlayıp sonrasında da bizi evimizde gibi rahat hissettiren başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Plastik Cerrah Prof. Dr. Ömer Özcan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Ürür olmak üzere; beraberindeki sağlık görevlilerimize ve hizmetli personelimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Kazada hafif yaralanan eşim Neşe hanıma, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha hanıma, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, şoför kardeşimize ve diğer araçtaki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Gerek ziyaretimize gelerek gerekse telefon ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi kaza ve beladan muhafaza eylesin."