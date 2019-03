Ak Partili Özhaseki: "Kadın İnsandır, Biz Erkekler İnsanoğludur. Hepimiz İnsan Oğluyuz"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 8 Mart Kadınlar Günü'nde AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' panelinde, "Kadın insandır, biz erkekler insanoğludur. Hepimiz insan oğluyuz" diyerek Kadınlar Günü'nün yalnızca bir gün olmadığını, 365 gün olduğunu söyledi.Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' paneline katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz Regaip Kandili'ni ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Özhaseki, "Öncelikle geçtiğimiz Regaip Kandilinizi kutluyorum. 1857 yılında ağır koşullarda çalışan kadınlar günde 16 saat çalıştırılıyordu. Eşit işe eşit ücret ve daha kısa çalışabilmek adına greve başvurdular. Bu grev sırasında bir yangın çıkıyor ve oradaki 129 kadın yanarak can veriyor. Sonrasında 8 Mart önemli bir gün olarak devam ediyor. Yakın zamana kadar Batı topraklarında Avrupalılar kadının ruhu var mı diye tartışmışlar. Kadını insan olarak, bir birey olarak bile görmemişler. Bize geldiğimizde ise 1400 sene öncesinde bile kadın erkekle eşit. Allah'ın tavrı bile 'Ey insanlar' şeklinde asla ayrı ayrı değil. Bizim sevgili önderimiz Peygamberimiz yaşantısı boyunca asla kadına el kaldırmamış, emir kipiyle bile konuşmamış. Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde olmamız dolayısıyla size ozanın kendisinden bir örnek vermek istiyorum. Neşet Ertaş, 'Kadın insandır. Erkek insanoğludur. Hepimiz insan oğluyuz' diyor. Ne kadar güzel bir söz değil mi. O zaman bizim için her gün kadınlar günü. Yalnızca bir gün değil, 365 gün Kadınlar Günü'dür" ifadelerini kullandı.Çocukların sosyalleşebilmesi için 'Çocuk Köyü' projesiPanelde salonu dolduran annelerin endişelerinin farkında olduğunu ve çocukların şehir hayatına adaptasyonunu sağlayacak projeleri olduğunu belirten Özhaseki, "Hayatımızın yarısını kadınlar oluşturduğu için projelerimizin çoğunluğu kadınlarımıza yönelik. Tabii dolayısıyla çocuklarına. Çocuklarla ilgili bir projemiz var. Biz çocukluğumuzu sokaklarda yaşadık. Sokaklar o zamanlar güvenliydi. Ne trafik sorunu vardı ne de güvenlik sorunu vardı. Mahallede de herkes birbirini biliyordu. Bizler dostluğu, arkadaşlığı, paylaşmayı ve hatta dövüşmeyi bile sokaklarda öğrendik. Şimdi anneler çocuklarını sokaklara çıkaramıyor. Çocuklar evde, içeride kaldıkça enerjisini atamadığı için hırçınlaşıyor. İnternete giriyorlar ve sanal bir ortamda büyüyorlar. Evin içinde ya da AVM'lerin çocuklar için ayrılan yerlerinde çocukların hayata hazırlanması mümkün mü, değil. Sanal alemde çocuklar, küçüğünü, büyüğünü bilmez. Dünyada tek örneği Kanada'da olan çocuk köyünü ANKAPARK'ın arkasına kuracağız. Eskiden hayvanat bahçesi olan alana çocuk köyü kuracağız. Orada çocuklar hayata hazırlanacak. Orada bir mahallede görebileceği itfaiyeyi de görebilecek, eczaneyi de, polis merkezini de görebilecek. Hem meslekleri öğrenecek hem toplum ve trafik kurallarını oyunlar oynarken öğrenecek. Bu alanda sinema ve tiyatro salonları da olacak. 1 milyon metrekarelik arazide çocukların arkadaşlık kurabileceği, dostluk edebilecekleri, hayata hazırlanabilecekleri bir projeyi 1 sene içerisinde inşa etmeyi planlıyoruz" dedi."Anne veya baba, çocukları servise bindiği andan inene kadar çocuklarını takip edebilecekler"Okul çağına gelen ve halihazırda okullarına devam eden çocukların ailelerinin yüreğine su serpen Özhaseki, çocukların okula güvenle gidebilecekleri yazılımın tüm okul servislerinde uygulanacağını söyledi. Özhaseki, "Okul ve kreş servisleriyle ilgili ise değişik şeyler duyuyoruz. Anneler ve babalar çocukları için tedirgin. Elbette ki şoförlerin güvenlik kontrolleri yapılıyor ama şimdi bir yazılım geliştirildi. Bu yazılımı biz tüm servis araçlarına koyacağız. Anne veya baba, çocukları servise bindiği andan inene kadar çocuklarını takip edebilecekler. Servisin nerede olduğunu, içeride kaç çocuk olduğunu rahatlıkla görebilecekler. Bu da bizim okullara çocuklarını gönderen tüm annelere hediyemiz olsun" şeklinde konuştu."Ankara'nın geleceğini birlikte inşa edeceğiz"Aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Aile Danışmanlık Merkezleri' kurulacağını söyleyen Özhaseki, "Üç kız babası biri olarak kız çocuğunun ne kadar naif, cana yakın, sıcak ve sevecen olduğunu çok iyi biliyorum. Biz eşimle sınıf arkadaşıydık, sonra hayat arkadaşı olduk. Bir oğlumuz, üç kızımız var. Hem eşimden hem çocuklarımdan Allah razı olsun. 25 yıldır kamu hizmeti veriyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. Bu nedenle eşime ve çocuklarıma duacıyım. Elbette sizlere de duacıyım. Sizler de toplumumuz için mücadele eden insanlarsınız. Bizim de sizlere karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Belediyeler, kadınların hayatını kolaylaştıracak projelere imza atan birinci kurullardır. Orada da bizler Ankara'nın geleceğini birlikte inşa ederiz diye dua ediyorum. Biz üzerimize düşen her şeyi yaparız" dedi.'Kadınlar Şehri Konuşuyor' panelinin hemen ardından Keçiören'de bulunan Dilek Camii'ne giderek cuma ve öğle namazlarını kılan Özhaseki, çıkışta cemaate lokma, gofret, çay ve lokum dağıttı. Program boyunca Özhaseki'ye eşi Neşe Özhaseki ve Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da eşlik etti. - ANKARA