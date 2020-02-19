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AK Partili Öztoprak, kaza geçirdi

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Gemerek ilçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Ak Parti önceki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Teoman Öztoprak yaralandı.

19.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:42AK Partili Öztoprak, kaza geçirdi
SİVAS (İHA) – Sivas'ın ilçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Ak Parti önceki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Öztoprak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemerek İlçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Teoman Öztoprak yönetiminde 58 RC 666 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası sürücü Öztoprak hafif yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztoprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS

Gemerek, Teoman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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