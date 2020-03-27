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AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Bandırma'ya Kültür Merkezi müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kültür merkezi yapılacağını belirtti.

27.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:56
AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Bandırma'ya Kültür Merkezi müjdesi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'in Bandırma ilçesine kültür merkezi yapılacağını belirtti.
Aydemir, yazılı açıklamasında, kültür merkezinin ihale ve yer tesliminin yapıldığını inşaatına kısa sürede başlanacağını bildirdi.
Kültür merkezinin 2 bin 500 metrekare alan üzerine ve iki katlı olarak planlandığını dile getiren Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
"Kültür merkezinde iki tane konferans salonu ve tiyatro, yetişkin, çocuk ve engelli kütüphaneleri, folklor eğitim alanları ve dijital alt yapı yer alacak. Bütün bunların en kısa sürede tamamlanarak Bandırmalı siz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir, AK Parti, Bandırma, Güncel

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