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AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a 'Adli mercilere başvur' çağrısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal yardım alan Ankaralıların isimlerini kendilerine olan saygısı gereği paylaşmadığını belirterek, "CHP'li Mansur Yavaş'ın demesiyle de paylaşacak değilim. Yavaş iddiasında kararlı ve inançlı ise buyursun adli mercilere başvursun" dedi.

29.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:09AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a 'Adli mercilere başvur' çağrısı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "AK Parti üyesi olduğu için aldığı sosyal yardımlara göz dikilen, AK Parti'den istifaya zorlanan, CHP'li Mansur Yavaş'ın gadrine uğrayan vatandaşlarımızın anlatımları basında yer almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, en baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan Ankaralıların isimlerini, kendilerine olan saygısı gereği paylaşmadığını belirterek şunları söyledi:

"CHP'li Mansur Yavaş'ın demesiyle de paylaşacak değilim. Ancak bütün isimler bizde ve fakat mahfuz. Gerçekler ayan beyan ortadayken Mansur Yavaş beni iftira ile itham ediyor. İftiranın hukukta bir karşılığı vardır. İftira bir suçtur ve cezası vardır, bir haksız fiildir ve tazminatı gerektirir. Mansur Yavaş iddiasında kararlı ve inançlı ise buyursun adli mercilere başvursun. Ben de bizde mevcut ve mahfuz olan isimleri ve bilgileri adli mercilerle paylaşayım. Mansur Yavaş'ın bu ayıp karşısında bugüne kadar kızarmayan yüzü belki böylece mahkemede kızarır. Eğer öyle değilse ben ceza çekmeye ve tazminat ödemeye razıyım."

AK Partili Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için AK Parti'den istifa edip, başka partilere üye olmalarının istendiğini iddia etmişti. Belediye ise yazılı açıklama yaparak, sosyal yardımların ayırt edilmeden sürdürüldüğünü açıklamıştı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, AK Parti, Politika, Güncel

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