Haberler » Güncel » AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti - Haber

AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ramazan Harman'ı ziyaret etti.

21.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:46AK Partili Savaş, AFAD İl Müdürü Harman'ı ziyaret etti
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ramazan Harman'ı ziyaret etti.

Kurum hakkında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, AK Partili Savaş Mart ayı içerisinde Aydın'da yapılması planlanan uluslararası deprem tatbikatı hakkında Kurum Müdürü Harman'dan bilgi aldı.

AK Partili Savaş ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 3.500 personelin katılacağı uluslararası bir deprem tatbikatı düzenlenecek ve bu tatbikat Aydın ilimizde yapılacak. Uluslararası platformda gerçekleştirilecek bu önemli tatbikat ilimiz açısından da çok büyük bir önem taşıyor. Gece gündüz demeden her daim teyakkuz halinde bulunan bu güzide kurumumuzun bütün yetkililerine en derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - AYDIN

AK Parti, Aydın, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:25  Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor (2)
16:25  Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
16:25  İşte aracın çekilmesine neden olacak durumlar
16:24  Sobadan zehirlenen babaanne öldü, 3 torunu hastaneye kaldırıldı
16:19  Uygur Türklerine yapılan zulüm fotoğraflarla sergilendi
21.01.2020 16:30:05