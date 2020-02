AK Partili Sermin Balık, Elazığ'da depremzedelerin yanında

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından şehirdeki depremzedelerin yanında kalarak çalışmaları yakından takip etti.Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Depremden etkilenen vatandaşları sık sık ziyaret eden AK Parti Milletvekili Sermin Balık, talepleri dinleyerek çözüm noktasında ilgililerle görüşerek problemleri çözmeye çalışıyor. Mahallerdeki yıkım çalışmalarını ve yardım faaliyetlerini yakından takip eden Balık, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:"Devletimiz ve Hükümetimiz depremin olduğu ilk andan bu yana Elazığ'da. Devletimizin tüm kurumları seferber oldu, vatandaşlarımız emsali görülmemiş bir dayanışma örneği sergiledi. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da depremin hemen ardından Elazığ'ımıza geldi. Vatandaşlarımızın acısında ortak oldu. Cumhurbaşkanımız şehrimizden ayrıldıktan sonra da sürekli çalışmaları takip etti, gerek bizlere gerek bakanlarımıza verdiği talimatlarla vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için büyük gayret sarf etti. Bizler 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu kendimize şiar edinmiş bir hareketiz. İnsanımızın, milletimizin huzur ve güvenliği her şeyden önce gelir. Tüm gayretimiz de vatandaşımızın bu felaketi en az zararla en az hasarla atlatmasını sağlamaktır. Bu noktada Elazığ'da yaşadığımız bu afet sonrası ortaya çıkan mağduriyetlerimizi Allah'ın izniyle hemşehrilerimiz ile birlikte dayanışma içinde gidereceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum günlerdir şehrimizde tüm çalışmaları yakından takip ediyorlar."İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde koordineli çalıştıklarını kaydeden Balık, "Bizler de bakanlarımızın koordinesinde değerlendirme toplantılarına katılıyoruz, mahallerimizi geziyoruz. Esnafımızın görüşünü alıyoruz. Süreci her boyutu ile tavizsiz yönetmek için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerinden, psikolojik desteğe kadar her boyutunu düşünmek zorundayız. Yaşlılarımızı, esnafımızı, evini kaybeden vatandaşımızı, onlara sağlanacak destek ve yardımları, şehrimizin yeniden yapılanarak ayağa kalkması için atılacak adımları hepsini en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz. İnşallah Türkiye'de örnek gösterilecek bir yapılaşma için belirlenen projelerimizin temelini çok kısa bir zamanda atacağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun yaralarımız en kısa sürede sarılacak, şehrimizde hayat normal akışına dönecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA