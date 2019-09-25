AK Partili Şirin Ünal'ın evinde gerçekleşen intihara ilişkin Emniyet'ten açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya ilçesindeki ikametinde iki gün önce meydana gelen ve milletvekilinin 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı çalışanı Nadira Kadirova'nın ölümüyle sonuçlanan intihar olayı ile ilgili açıklama yayımladı.

İntihar olayıyla ilgili açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"TÜM İŞLEMLER CUMHURİYET SAVCISININ GÖZETİMİNDE YAPILMIŞTIR"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Sayın Ş. Ü.'nün ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: Söz konusu intihar olayı Sayın Milletvekilinin, eşi, kızı ve evin diğer yardımcısı ile birlikte ikametinde bulunduğu esnada meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

AĞABEYİ: KARDEŞİMİN HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU

Kadirova'nın intiharıyla ilgili ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48'de milletvekili Ünal'a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi'ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50'de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp'taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00'da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.