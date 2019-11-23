AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölen 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülere gazeteci Erk Acarer ulaştı.

Artı TV programcısı Erk Acarer, AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova'nın yeni görüntülerine ulaştı. Görüntülerdeki Kadirova, Şirin Ünal'ın makam aracı olduğu iddia edilen bir araçta yüksek sesle müzik dinlerken görülüyor.

GÖRÜNTÜLER MAKAM ARACINDAN

Milletvekili Şirin Ünal'ın makam aracında çekildiği iddia edilen görüntülerde Nadira Kadirova yüksek sesle şarkı dinlerken video çekiyor. Kadirova'nın sürücü koltuğunun yanında yer alan koltukta oturması da dikkat çekiyor.

MECLİS'TE DE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Şüpheli ölümün ardından Kadirova'nın Şirin Ünal'ın Meclis'teki makamında da görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şirin Ünal Meclis'te Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama yaparak 'şizofrenik' belirtiler gösterdiğini ileri sürmüştü. Ünal'ın bu sözleri üzerine Kadirova'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov da açıklama yapmış, kardeşinin hiçbir psikolojik sorunu olmadığını söylemişti. Kadirov, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin milletvekilinin elinde bir rapor veya delil olmadan teşhis koymasına tepki göstermişti. Kardeşi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğini belirtmişti.

NADİRA KADİROVA KİMDİR?

Kadirova, 23 yaşında Özbek vatandaşı genç bir kadındı. Dört yıl önce Türkiye'ye yerleşmişti. Yaklaşık bir yıldır AKP milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya'daki evinde bakıcı olarak çalışıyordu. Ünal'ın eşi hastaydı ve Kadirova onunla da ilgileniyordu. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Kadirova, Türkiye'de üniversite okuyabilmek için para biriktiriyordu ve yakın gelecekte üniversite sınavına hazırlanmak için kursa başlayacaktı. Hayatının ilerideki dönemlerinde Türkiye'de kalmak ve evlenmek istiyordu. Hakkında bilgi sahibi olanlar genç kadını, "ailesi tarafından çok sevilen, özgüven sahibi ve güzel bir kadın olarak" tanımlıyor.

ÖLÜM OLAYI NASIL YAŞANDI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre olay, 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Emniyet, yaşananı intihar olarak tanımlandı ve yaşandığı sırada Ünal'ın, Ünal'ın eşi ile kızının ve evin diğer yardımcısının da evde bulunduğu belirtti.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir" ifadeleri de yer aldı.

Nadira'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, olaydan beş dakika önce Şirin Ünal'la görüştüğünü belirtti:

"Olay olmadan beş dakika önce milletvekili Şirin Ünal beni aradı. Bana 'Silahım kayboldu' dedi. Şirin Ünal Bey, 'Kız kardeşin alıp sana mı götürdü' diyecek sandım. O sırada tabancayı almış, odasına kilitlemiş. 'Açmaya çalışıyoruz' dedi. O esnada Şirin Ünal Bey'in kızı Duygu Ünal, kapıya vuruyordu, bağırış, çağırış ses geldi. O esnada telefon kapandı.

"Hemen taksiye atladım, olay olan eve geldim. Olay olmuş ateş atılmış. Polis ekipleri beni içeri sokmadılar. 'Kardeşim nerede' dedim. 'Hastaneye götürüldü' dediler. Taksiye atladım, Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldim. 'Beni içeri sokun, ben onun ağabeyiyim' dedim. Beni içeri sokmadılar. Sonra içeriden doktorlar çıktı 'Başınız sağ olsun' dediler, orada bittim ben."