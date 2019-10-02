AK Partili Şirin Ünal'ın evindeki şüpheli ölüm, Saadet Partisi tarafından Meclis'e taşındı

Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde bakıcılık yaparken şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Kadirova'nın cansız bedeni, çalıştığı evdeki odasında, kalbinin üzerine ateş edilmiş şekilde bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Kadirova'nın ölümüyle ilgili, başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Olayla ilgili detaylı ifadelerinin alınıp alınmadığını soran İslam'ın soru önergesinde şu maddeler yer alıyor:

1. Olay ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nce Kadirova'nın arkadaşlarının ifadeleri alınmış mıdır?

2. Arkadaşları ve ailesinin ifadelerinin alınıp alınmadığı ile ilgili kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili bir açıklamanız olacak mıdır?

3. Kadirova'nın arkadaşı Leyla Niyazova ile son gün olan görüşmesinin telefon kayıtları istenmiş ve gerekli incelemeler yapılmış mıdır?

4. Kendisine yönelik taciz iddiaları hakkında bir konuşması bulunmakta mıdır? Bu iddia ile ilgili arkadaşları Nigar Abdurrahmanova ve Leyla Niyazova'nın ifadelerinin hâlâ alınmadığı doğru mudur?

5. Evdeki diğer çalışanların Kadirova'nın ölmeden önce bir not bıraktığını söyledikleri ve bu notun Emniyet tarafından bulunamadığı iddiaları gerçek midir?

6. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün olayın incelemesi henüz yapılmadan intihar vakası olarak vurgulamasının gerekçesi nedir?

7. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün olay ile ilgili hüküm vererek yargıyı etkileme yetkisi bulunmakta mıdır?

8. İntihar mektubunun olmadığını söyleyen Emniyetin, yine sözkonusu açıklamasında "… Müntehirenin odasında, intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da olmak üzere tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir" ifadeleri birbiriyle çelişkili değil midir?

9. Ev çalışanlarının ifadeleri alınmış mıdır ve not hakkında gerekli incelemeler yapılmış mıdır?

10. Kadirova'yı intihara sürükleyen nedenler detaylıca incelenmiş midir?

11. 23 Eylül'de intihar ettiği söylenen Kadirova'nın cenazesinin 26 Eylül'de olayın üzerinden üç gün geçmeden memleketi Özbekistan'da defnedildiği doğru mudur?

12. Olay anında evde bulunan kişilerin ellerinde barut izi araştırması yapıldı mı?

13. Merhumenin bedenindeki kurşun giriş noktaları kaç adettir ve bedeninde kaç adet mermi çekirdeği bulunmaktadır?

14. Bedeninden çıkan kurşunun balistik incelemesi yapılmış mıdır?

BARO BAŞKANINDAN SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Öte yandan İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da söz konusu olaya dair sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Durakoğlu, "Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölen 23 yaşındaki Nadira Kadirova, gerçekten intihar mı etti, öldürüldü mü? Adalet için susmayın, siz de paylaşın!" diyerek #NadirayaNeOldu etiketine destek verdi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova, milletvekilinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Ankara Emniyeti jet hızıyla olayın intihar olayını duyurmuş, Kadirova'nın kendi canına kıydığı iddia edilmişti. Nadira'nın ağabeyi ise olaydan 5 dakika önce kendisini Milletvekili Ünal'ın aradığını, kardeşinin ölümünden sonra bazı eşyalarının ve günlüğünün kendisine verilmediğini açıklamıştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölen Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova ile ölümünden bir gün önce konuşan arkadaşı Leyla Niyazova, çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Niyazova, "Son görüşmemizde patronunun kendisini taciz ettiğini anlattı ve ağladı" demişti.

Şüpheli ölüm ise hala aydınlatılamadı.