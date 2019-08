AK Partili Turan: "Çanakkale'de lisanslı sporcu sayısı 33 bin 750'ye çıktı"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de lisanslı sporcu sayısının 642'den 33 bin 750'ye çıktığını söyledi.Örtülüce Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen açılış programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, vatandaşlarla sohbet etti. Çanakkale'nin geçmişten bugüne göstermiş olduğu büyümeye vurgu yapan Turan, "Bugün çok kıymetli bir yatırımın açılışı için bir aradayız ama açılışın rakamı, büyüklüğü bir yana şu çok önemli; 2002 yılında bundan 17 yıl önce tüm Çanakkale'de lisanslı sporcu sayısı 642. Şu 17 yılda futbol sahaları, voleybol, basketbol sahaları, teşvikler, projeler, çalışmalar ile her alanda adım attık. Alt yapımızı güçlendirdik. Öğretmenlerimizi buralara getirdik, öğrencilerimizi teşvik ettik. 2019 yılı başı itibariyle şuan Çanakkalemizde 33 bin 750 tane lisanslı sporcumuz var. 642 olan sayı 33 bin 750 olmuş. Köylerde bu imkanlar olmasa, öğretmenler, öğrenciler teşvik edilmese, muhtarlar, kurum müdürleri omuz omuza vermese bu olur muydu? Çanakkale'de 30 binden fazla lisanslı sporcu olması demek daha az uyuşturucu, kavga demek. Daha az problem demek. Bunlar çok kıymetli işler, keşke imkan olsa da her köye, her okula bunları yapsak. Onu da yapacağız inşallah yavaş yavaş. Biga İdiriskoru köyü, Ağa köy, Yolindi, Elmalı köyü ve Örtülüce köyüne bu halı sahaları yaptık. Yeni yıl içerisinde daha da yapmaya devam edeceğiz. Biz bu işleri yaparken eylem yapan, Çanakkale adını kötüleyen insanlara rağmen diyorum ki siyaset hizmetle olur kardeşim. Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur kardeşim. Türkiye'de madem 4 yıl seçim olmayacak, herkes aynaya baksın, herkes kendine gelsin. Çanakkalemizi tarımda, turizmde geri götürecek adımlardan vazgeçin. Tarih de, turizm de, sanayi de, spor da çok kıymetli bu memleket için. Hepsini büyütmek bizim görevimiz" dedi. - ÇANAKKALE