AK Partili Turan: CHP ile HDP arasında flört çok yol almış

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik ittifak sözlerine ilişkin, "HDP'li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin bırakın Atatürk'ün partisi oldukları iddialarını, Baykal'ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik ittifak sözlerine ilişkin, gizli ve örtülü ittifaklarla seçmeni aldatmanın demokrasilerde yeri olmadığını bildirdi. Defalarca CHP ile HDP arasında; 'ittifak var' dediklerini, ancak bunu inkar ettiklerini belirten Turan, "Hatta hakaret ettiler. Milliyetçi, muhafazakar ve ulusalcı seçmeni kaybetmemek için Kandil ile arasına mesafe koyamayan HDP'yle gizli ve örtülü ittifak yaparsan, gün gelir 'malumun ilanı'nı ister senden! 'HDP ile ittifak yok' diyenler seçmeni aldatmanın bedelini ödemeyecek mi? 'İttifak yok' diyenler erdemli bir şekilde hareket ederek istifa etmeyi düşünüyorlar mı? 'HDP ile ittifak yok' diyenler, bir açıklama yapma sorumluluğu göstermeyecek mi? Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları da açıklasınlar. HDP'li Buldan, 'çekingenliği üzerinizden atın. İttifakı gizlemeyelim' diyor. 'Beraber iyi salladık' ile başlayan flört, maşallah çok yol almış. Biz deyince inanmayan zavallı CHP'liler neredeler? 'Herkes için CHP'yiz' diyorlardı. Geldikleri yer HDP'nin CHP'si. Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin bırakın Atatürk'ün partisi oldukları iddialarını, Baykal'ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz" dedi.

'DEMİRTAŞ, CHP'YE GENEL BAŞKAN OLSUN'

CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Eş Başkanlık' çağrısı da yapan Turan, "Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler, Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu'nun yerine Selahattin Demirtaş, CHP'ye genel başkan adayı olsun. ya da Kılıçdaroğlu 'bırakmam' diyorsa, her ikisi de CHP'ye eş genel başkan olsun. Kılıçdaroğlu'nun yaşı kemale ermiş. Genel Başkanlığını ittifaka açık olduğu partiye ya da Demirtaş'a bıraksın. Çok daha açık şeffaf bir ittifak kurulmuş olur" diye konuştu.

OSMAN KAVALA KARARI

Osman Kavala'nın Gezi davasında önce beraat kararı, ardından da FETÖ'den tutuklanmasına ilişkin Turan, şunları kaydetti:

"Osman Kavala, tüm toplum kesimlerinin yakından takip ettiği dava haline geldi. Sonuçta beğensek de beğenmesek de mahkemelerin verdiği kararlar var. Ben hukukçu olarak müebbet ile yargılanan bir dosyanın, üstelik tutuklu olan bir dosyanın bir anda beraatla karara bağlanmasını çok garip bulduğumu söylemek isterim. Müebbet iddiası olan ve tutuklu olan bir insan, bir anda beraat ediyorsa büyük bir soru işareti koyarım oraya. Beraat kararını veren mahkeme her ne kadar kendi prensipleri içerisinde bir değerlendirme yapmışsa, diğer mahkeme de kendi prensipleri içerisinde bir inceleme yapmış ve karar vermiştir."

Turan, süreci takip edeceklerini, dosyayı inceleyen hakim ve savcıların kararlarına saygı duyacaklarını bildirdi.