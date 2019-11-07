AK Partili Turan'dan Bülent Arınç'a: Ben olsam istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirerek "Ben Arınç'ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim" dedi.

CANLI YAYINDAN ARINÇ'I BOMBALADI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın KHK'lar konusundaki açıklamalarına değinen Turan, konuyla ilgili eleştirilerde bulundu. KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirtti.

Turan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç'ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK'ya imza atan Erdoğan'a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz. Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım.

"BEN ARINÇ'IN YERİNDE OLSAM..."

Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç'ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan'ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim."

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir programda terörle mücadele kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) değinen Bülent Arınç, söz konusu düzenlemeleri 'facia' olarak nitelendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum."