AK Partili Turan: Muhasebe dönemi, toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan , resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Ekrem İmamoğlu 'nun kazanmasını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bülent Turan, "AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir" ifadelerini kullandı.

"2023 HEDEFLERİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

"Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz.'"