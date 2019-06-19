AK Parti'den İsmail Küçükkaya'ya: Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünal, ortak yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya için "Siz tarafsız olduğunuz için değil, İmamoğlu'nu açıkça desteklediğiniz için bizim tarafımızdan seçildiniz" dedi.

"YILDIRIM, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN BİR MODERATÖR İSTEDİ"

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu'nu açıkça desteklediğini söyleyen bir moderatörün ortak yayını yönetmesini istediğini aktaran AK Partili Ünal, "Ben kendisine şunu da söyledim; sonuçta TV'lerde bu olay gerçekleşti. Bu kameralar önünde gerçekleşirken tabii ki de sorular verilmiş midir, verilmemiş midir. Konu bu değil. Mesele soruların verilip verilmemesi değil şeffaf davranılmaması, kamuoyunu yanlış bilgilendirilmesi, sorduğum halde Ekrem İmamoğlu ile görüşmediğini söylemesidir" diye konuştu.

KÜÇÜKKAYA: İKİ PARTİNİN DE BENİM İÇİN ONAY VERMESİ GEREKİR

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, tarihi bir sorumluluk aldığını söyleyerek bu görevi kabul etmek için "iki şart sundum" demişti.

FOX TV'de yaptığı açıklamada görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu söyleyen Küçükkaya, "Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim. Herhangi adaydan birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim" ifadelerini kullandı.