AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı

Evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Özbekistanlı bakıcı Nadira Kadirova olayı ile ilgili konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, "Milletvekili dokunulmazlığımı bir kenara bırakarak aile fertlerimle birlikte hem polise hem de savcılığa ifademi verdim. Savcılığın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Şu ana kadar bana gelen bilgilere göre olay tamamen bir intihardır. Şizofrenik belirtileri vardı" açıklamasında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR YAŞANDI

Görüşmelerde HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü, evinde şüpheli ölüm yaşanan Ünal'ın aynı zamanda komisyonda divan üyesi olmasından üzüntü duyduğunu belirterek Bakan Zehra Selçuk'a, "AK Parti milletvekilinin evinde ölü bulunan Kadirova o evde sigortalı mıydı? Bu konuda soru önergesi de verdim ancak yanıt alamadım" dedi.

Bu soru üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'ye, "Allah size de böyle bir acı yaşatsın" dedi.

Ardından da sayın milletvekilini kişilik haklarıma saldırdığı için kınıyorum diyen Ünal, "Beni ve ailemi küçük düşürmüştür. Biz savcılığa ifademizi verdik, konu artık yargıda. Rahmet diliyorum, olay tamamen intihar. Şizofrenlik belirtileri vardı. Savcılığımızın vereceği kararı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ünal'ın bu sözlerine muhalefetten sert tepki geldi, tartışmaların büyümesi üzerine toplantıya 5 dakika ara verdi.