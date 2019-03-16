Ak Partili Ünal: Kılıçdaroğlu'nu Nefretle Kınıyorum

Kaynak: DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'da camide namaz kılan Müslümanların katledilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıyı İslamla birlikte zikretmesini nefretle, şiddetle kınıyorum" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta alışveriş merkezini ziyaret edip esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin eşlik ettiği ziyarette Ünal, girdiği mağazalarda çalışanlardan ve müşterilerden yerel seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Mahir Ünal'a AVM'de gezerken karşılaştığı bir çocuk "Ben de sizin gibi bir siyasetçi olmak istiyorum" dedi. Çocukla yakından ilgilenen Ünal, "Bu topraklarda Selçuklu'yu Osmanlı'yı anlamadan hiçbir şeyi anlayamayız" diyerek Osmanlı ve Selçuklu tarihini anlatan 2 kitap hediye etti.'NEFRET TOHUMLARININ SONUCUDUR BU KATLİAM'Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, Yeni Zelanda'da silahsız, masum insanların camide ibadet ederken katledilmesinin bütün dünya tarafından nefretle kınanması gerektiğini söyledi. Ünal, "Ama bu olay, şu çok iyi bilinsin ki, özellikle Batı dünyasının dünyanın kalbine ektiği İslam nefreti tohumunun sonucudur. Dünyanın kalbine ekilen nefret tohumlarının bir sonucudur bu katliam" diye konuştu.'YENİ ZELANDA BAŞBAKANI BİLE ANLATTI'Terörün dini, dili ve ırkının olmadığını, nereden gelirse gelsin dünyanın her yerinde şiddetle kınanması gerektiğini ifade eden Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamalara da tepki göstererek şunları kaydetti:"Bugün özellikle içeride de muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye sığınan Suriyelilere dönük kullandığı dil de çok tehlikeli bir dildir. ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıyı İslamla birlikte zikretmesini nefretle, şiddetle kınıyorum. Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum. İslami terör olmaz. Musevi terörü, Hristiyan terörü olmadığı gibi İslami terör de olmaz. Çünkü terörün dili, dini, ırkı olmaz; terör, terördür, şiddet şiddettir. Dünyanın her yerinde kimden gelirse gelsin terörü dünya kınamadığı sürece dünya terörden kurtulamaz. O yüzden ben 'Terörün dini, dili ırkı olmaz' diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terörü İslam'la ve Müslümanlarla özdeşleştirmesinden dolayı kınıyorum ve özellikle Batı'yı artık insanlığın kalbine nefret tohumu ekmemeye davet ediyorum. Çünkü bu nefret bumerang gibi döner, sonunda sizi vurur."