Ak Partili Ünal: Şartlar yerine getirilmezse termik santral kapatılacak

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afşin- Elbistan A Termik Santrali hakkında yaptıkları görüşmede santralin kül tutan filtrelerin tamamlanması, ilk ateşlemenin fuel oil yerine doğal gaz ile yapılması ve duman filtrelerinin de en kısa zamanda projelendirilmesi tedbirlerinin alınmaması durumunda, kapatılması talimatını verdiğini belirtti. Ünal, "Bu şartlar yerine getirilmezse de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burasının kapatılacağı kesindir" dedi.

Mahir Ünal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetimiyle bir araya gelen Ünal, daha sonra gündemi değerlendirdi.

'MERKEL'İN MACRON'UN, JONSON'IN ESAMESİ OKUNMUYOR'

Nisan ve Temmuz ayında Türkiye'de ekonominin çok kötüye gidileceğinin konuşulduğunu, hatta doların 11 lirayı bulacağını söyleyenlerin çıktığını belirten Ünal, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye, hamdolsun en son OECD Türkiye'nin büyüme rakamlarını güncelledi. Daha önce -0.3 olarak kullandığı büyüme oranını artı 0.3 olarak OECD güncelledi ve 2020 yılında da artı 3 büyüme beklendiğini ifade etti. Yani Türkiye ekonomisi büyüyor, sorunlarını çözüyor. Türkiye ekonomisi büyürken hem refahın tabana yayılması, hem de özellikle dezavantajlı grupların devlet tarafından korunması layıkıyla yerine getiriliyor. Yani Türkiye hem ekonomik anlamda büyürken, hem de diğer taraftan sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor. Tabi bu Ak Parti'nin, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile gerçekleşiyor. Yani günümüzde dünyada en büyük avantaj ülkeler açısından nedir diye soracak olursanız, günümüzde ülkeler açısından en büyük avantaj liderlik arkadaşlar. Liderleri olan ülkeler son derece yüksek bir avantaja sahipler. Bugün Avrupa'ya baktığınızda, Avrupa'da artık Merkel'in Macron'un, Jonson'ın pek de fazla bir esamesinin okunmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve sorunlarını çözüyor."

'CUMHURBAŞKANIMIZ, TEDBİR ALINMAZSA KAPATILMASI TALİMATINI VERDİ'

Mahir Ünal, termik santrallere filtre takılmasına yönelik sürenin uzatılmasını sağlayan torba yasanın Meclis'te kabul edilmesiyle Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin çevreye olan zararı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 21 Ekim 1984 yılından bu yana elektrik üreten santralin 1997'de özelleştirilmesine rağmen yeni özelleştirilmiş bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Ünal, tüm Kahramanmaraş milletvekillerinin Temmuz ayında Meclis'e verdikleri önerge ile süre uzatımını engellediklerini söyledi. Daha sonra milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımız 'Burası gerekirse kapatılsın' dedi. Milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Gerekli tedbirler alınmazsa burası kapatılsın talimatını verdi Cumhurbaşkanımız. Gerekli tedbirler ney? Bir; hızlı bir şekilde kül tutan filtrelerin tamamlanması. Bu ilgili firma, yüzde 80 oranında kül tutan filtrelerin tamamlandığını söyledi, şimdi bunun denetimini Elektrik Üretim AŞ. gerçekleştirecek. İkinci olarak ateşleme fuel oil ile yapıldığı için çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. Bu ateşlemenin fuel oil ile değil de doğal gazla yapılması ve hızla doğal gaza geçilmesi şatı koşuldu. ve duman filtrelerinin de en kısa zamanda 6 ay içerisinde projelendirilmesi şartı getirildi. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler alındı ve Cumhurbaşkanımız eğer bu tedbirler hayata geçirilmezse burası kapatılsın talimatını verdi. Şimdi dolayısıyla verilen süre dikkate alındığında bu tedbirlerin yerine getirilmesi şartının yanı sıra görmemiz gereken bir şey daha var."

'KAPATILIRSA, 19 MİLYAR 200 MİLYONLUK DOĞAL GAZ ALIMI YAPILMASI GEREKİYOR'

Yıllık maksimum 8,1 milyar kilovat saat elektrik üretimi kapasitesine sahip olan A Termik Santrali'nin Türkiye'nin önemli enerji ihtiyacını karşıladığını hatırlatan Mahir Ünal, santralın kapatılması durumunda çalışanların işsiz kalacağını, bunun da çalışanlarla birlikte 10 bin kişiyi etkileyeceğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:

"Burası kapandığı takdirde devletin yaklaşık 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yapması gerekiyor. Yani devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı ve bu doğal gaz alımı üzerinden de bu 19 milyar 200 milyonluk doğal gazın çevrim santrallerinde elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bütün bunlar dikkate alındığında buranın, Türkiye'nin elektrik ihtiyacı açısından gerekli tedbirleri alarak evreye zarar vermeden çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Biz yine söylediğimizin arkasındayız. Burasının değil 36 ay, 1 gün bile durması zarar. Çünkü bu külden, bu dumandan dolayı benim vatandaşımın sağlığının zarar görmesi, benim vatandaşımın tırnağına taş değmesi her şeyden daha kıymetlidir. Bu şartlar yerine getirilmezse de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burasının kapatılacağı kesindir."

MÜSİAD ziyaretinde Mahir Ünal'a Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habbe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları ile partililer eşlik etti.