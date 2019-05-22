Ak Partili Uslu: "Turizm Personeline Lojman Yapabilmek İçin Belli Alanları Tahsis Edeceğiz"

Kaynak: İHA

AK Partili Uslu: "Turizm personeline lojman yapabilmek için belli alanları tahsis edeceğiz" "Turizmi etkileyen alanlarda da Kültür ve Turizm Bakanlığına buralardaki belediyelere kaynak aktarabilme veya bu işleri yapabilme yetkisi veriyoruz"ANKARA - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, verdikleri kanun teklifi ile turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama sorununu çözmek için 'tesis alanları' tahsisi sağlayacaklarını söyledi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Uslu, Meclis Başkanlığına sundukları Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, turizm tesislerinde çalışan personelin konaklayacağı yer sorununun yaşandığını belirterek, bu sorunu çözmek için 'tesis alanları' tahsisi sağlayacaklarını aktardı. Uslu, "Turizm personeline lojman yapabilmek için belli alanları tahsis edeceğiz. Lojmanların yapılmasıyla hem personelin konaklama ihtiyaçları insani noktaya çıkacak, personel memnuniyetinin artmasıyla müşteri memnuniyetinin artması sonucu da ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. Uslu şöyle konuştu: "Turizm bölgesi içerisinde arıtma tesisi, yol yapılıyor ama turizm bölgesinin hemen yakınında bir kasaba var, bu kasaba arıtma tesisini yapmıyor, bunun için atıklarını denize boşaltıyor, o atıklardan dolayı da mavi bayrak alamıyoruz ya da tesis zarar görüyor. Turizmi etkileyen alanlarda da Kültür ve Turizm Bakanlığına buralardaki belediyelere kaynak aktarabilme veya bu işleri yapabilme yetkisi veriyoruz. Hem turist sayısını, hem kaliteli turist sayısını artırmak hem de turizmi çeşitlendirmek anlamında bu yasa teklifini Meclise sunduk. Yasalaşması durumunda turizm sektörümüze ciddi bir katkı sağlayacaktır."