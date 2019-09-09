AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, tatilin ardından ilk aylık toplantısını yapmak için Ekrem İmamoğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda; İBB'deki işten çıkarmalar, Yenikapı'daki araç sergisi, geçmiş dönemde İBB'nin vakıflara yaptığı destekler, israf tartışmaları yaşandı. AK Partili üye Yavuz Selim Tuncer, Yenikapı'da sergilenen araçlardan bahsederek; "İsraf yapanın Allah belasını versin" dedi. Bu cümlelerin ardından hiç beklemediği anda CHP ve İYİ Parti grubunun olduğu yerden "amin" diye ses yükseldi. AK Partili üye aldığı cevap üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı şaşkınlığa uğradı.

AK Parti İBB Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İBB Meclisi'nin bugünkü toplantısında kürsüden açıkla yapan AK Partili üye Yavuz Selim Tuncer "Çok değerli İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili burada söyledi: 'İsraf haramdır'. Amenna ve saddakna israf haramdır. İsraf yapanın Allah Belasını versin." dedi. Tuncer'in bu sözlerine karşılık kürsünün tam karşısında bulunan CHP ve İYİ Parti sıralarındaki meclis üyeleri ise "Amin" diye bağırarak karşılık verdi. Bu anlar görüntüleri sosyal medyada çok sayıda tepki ve paylaşım aldı.