- AK Partili vatandaşlar Kısıklı'da kutlamalara başladı<br><br>İSTANBUL - AK Partili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde sokaklara dökülerek İstanbul'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. </br>AK Partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde sokaklara dökülerek İstanbul'dan gelen seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Araçlarının kornalarına basan ve ellerinde bayraklarla kutlama yapan vatandaşlar coşkulu görüntülere sahne oldu.