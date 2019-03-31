31 Mart 2019, 22:00
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Ak Partili Vatandaşlar Kısıklı'da Kutlamalara Başladı

- AK Partili vatandaşlar Kısıklı'da kutlamalara başladıİSTANBUL - AK Partili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde sokaklara dökülerek İstanbul'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.

- AK Partili vatandaşlar Kısıklı'da kutlamalara başladı

İSTANBUL - AK Partili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde sokaklara dökülerek İstanbul'daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı.
AK Partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde sokaklara dökülerek İstanbul'dan gelen seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Araçlarının kornalarına basan ve ellerinde bayraklarla kutlama yapan vatandaşlar coşkulu görüntülere sahne oldu. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kısıklı, Politika
Kaynak: İHA