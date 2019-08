AK Partili ve CHP'li başkandan İzmir için ortak hareket etme vurgusu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i makamında ziyaret etti. İzmir'deki orman yangınının da konuşulduğu ziyarette kent için ortak hareket etme vurgusu yapıldı.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve yönetimi, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette önceliğin İzmir olduğu ve kent için ortak hareket etme vurgusu yapıldı. Ziyarette, iki başkan da İzmir'deki orman yangınlarında bilgi kirliliği yaşandığını ifade etti.Sürekli, "Deniz Yücel arkadaşımız bizi il başkanlığına atanmamızdan dolayı ziyaret etmişti. Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. İl başkanlığına atandığım an beni tebrik etmişti. Telefonla da sürekli konuşuyoruz. Aramızdaki kırmızı hat açık. İletişimimizi sürdürüyoruz. Biz de bugün iade-i ziyaret kapsamında başkan yardımcılarımızla beraber CHP İzmir İl Başkanına ve il örgütüne ziyarete geldik. Bu ziyaret vesilesiyle İzmir gündemini, genel gündemi değerlendireceğiz. Ara sıra yine görüşmelerimiz olabilir. Önemli bir gelişme olduğunda başkanımla görüşüyoruz ve devam edeceğiz. İzmir önceliğimizdir. Her şey İzmir için. İzmir'de bu dönem yapılacak genel idarenin ve yerel yönetimin yapacaklarının takibi, belediyelerin icraatları devam edecek. Çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Sadece yerelde belediyeye destek değil hükümetimizin İzmir projelerinde CHP'nin de katkısını alacağız. Gündemde şehir hastanelerinin açılması var. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bu konuda başkanımızı değerlendireceğiz. Bunun dışında başka projeler olabilir. Onların proje talepleri olabilir. Biz bunları Ankara'ya götürürüz. Yine bizim yerelde projelerimizi meclis grubumuzda dile getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Bu seçimsiz bir dönemdir. Fazla politika yaparak germenin bir anlamı yok. Bu dönemde icraat yapalım. Birlikte İzmirimizin kalkınmasına katkıda bulunalım" dedi."Çoğulcu demokrasiyi hayata geçirmek görevimiz"CHP İzmir İl Başkanı Yücel de, "Bugün AK Parti İzmir İl Başkanı ve yöneticilerini ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bu görüşmelerin İzmir'in hizmet alabilmesi için önemli olduğunu konuşmuştuk. Bu ziyaretiniz bizim için çok önemli ve anlamlı. Bu buluşmalar farklı siyasi görüşlerden de olsa ülkemize olan görevimiz gereği hizmet edebilmemiz, yatırım getirebilmemiz, sorun çözebilmemiz için önemlidir. Bugün AK Parti genelde, CHP yerelde iktidar. Biz her iki partinin ve diğer STK'ların görüşlerini önerilerini alarak gerçek anlamda çoğulcu demokrasiyi hayata geçirirsek görevimizi tam anlamıyla yapmış oluruz" dedi."İzmir'e karşı borcumuz var"Geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarına değinen Yücel, şunları söyledi:"Orman yangınlarını yeni atlattık. Bu konuda da bir takım bilgi kirlilikleri var. Benzer durumlarda bu kadar ağır ve vahim sonuçlar olmaması için ortak hareket etmemiz gerekiyor. En büyük tesellimiz can kaybı ve mal kaybı olamamasıdır. Hem insan hem İzmirli olarak ciğerimiz yanıyor. Bu diyalog ve iletişimi, istişareleri daha sık yapabilirsek benzer durumlarda daha koordine halde hareket edebilir ve direnç gösterebiliriz. Sadece orman yangını değil İzmir'i ilgilendiren her konuda böyle olmalıyız. Bizim İzmir'e karşı borcumuz var. Hükümetin İzmir'le uyumlu çalışması gerekiyor. Belediyelerin yasal mevzuat gereği yapamayacağı konularda iktidarın inisiyatif alması gerekiyor. Belediyelerin bütçelerinin yetmediği konularda hükümetin devreye girmesi gerekiyor.""30 Ağustos'la problemi olanlara buradan cevap verelim"Yücel ayrıca, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu hatırlatarak, "İzmirlilerin balkonlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatmasını rica ediyorum. 30 Ağustos'la ilgili problemi olanlara buradan cevap vermeliyiz diye düşünüyorum" diye konuştu. AK Partili Sürekli de, "Başkanımıza katılıyorum. Bayramımızı coşkuyla kutlayalım" dedi."Bakan bilgi kirliliğinden dolayı üzgün"AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, orman yangınlarına ilişkin de konuştu. Sürekli, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'yle görüştüm. Bilgi kirliliğinden dolayı üzgün. Bazı bilgileri başkanımıza aktaracağım. Bakan İzmir'in, hepimizin bakanı. Elinden gelen her türlü gayreti yapıyor. Süreci yönetti. Bilgi kirliliği var. İzmirimize büyük geçmiş olsun. Ciğerlerimiz yandı. Hem mecaz hem gerçek anlamıyla ciğerlerimiz yandı. Şimdi başkanımıza ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi vereceğim. Geniş çalışmalar ve katkılar var. Herkes fidan dikmek istiyor. Süratle buraları yeşillendireceğiz" dedi.Olağanüstü meclise davetCHP İzmir İl Başkanı Yücel, "Büyükşehir belediye başkanımızın çağrısı oldu. Yarın tek gündemle olağanüstü toplanıyor. Uygun olursanız sizin de katılmanızı dileriz" diyerek AK Partilileri yanan ormanlık alandaki programa davet etti. Sürekli ise, "Grubumuz geliyor zaten. Plan programımız çakışmıyorsa geliriz" açıklamasını yaptı.Ziyaret, basına kapalı olarak devam etti. - İZMİR