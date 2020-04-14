AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Youtube kanalı olan Biz10 TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya trollerinin işleyişi hakkında konuşan Çamlı, trollere ev tutulduğunu ve maaş verildiğini dile getirdi.

"TROLLERİN PARTİSİ OLMAZ, MAAŞI OLUR"

Biz10 TV'de yayımlanan programda sunucu Zeynep Uzun'un sorularına yanıt veren Çamlı, "AK Parti içerisinde de bu trollerden var o zaman?" sorusuna,"Bilmiyorum ben. AK Parti'yi kastetmedim ben. Bu trollerin partisi olmaz, trollerin maaşı olur. Maaşını kestin mi öbür taraftan bahseder. Maaşını verdin mi öbür taraftan bahseder. Trollün partisi mi olur yani" şeklinde cevap verdi.

"DAİRELER TUTULUYOR, EVLER TUTULUYOR"

Çamlı trollerin çalışma şekline ilişkin, "Bunlar bir ekip. Çalışma yapıyorlar. Yani kuruluyor; daireler tutuluyor, evler tutuluyor. Duyuyoruz bunları. Ben İstanbul çocuğuyum yani. Bu tip şeyleri kullanmasak da ne olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Karakterimize pek yakışmasa da biliyoruz yani, duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Çamlı'nın bu konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. "Troll" konusu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girerken açılan Tag'e binlerce tweet atıldı.