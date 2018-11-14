AK Parti'yi Tedirgin Eden Anket: MHP, Muhalif Olarak AK Parti'den Oy Kopartıyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya,"İttifakın temeli atıldı" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamalara değindi. Sarıkaya, AK Parti'de karar alma süreçlerine de bazı konularda etki yapan bir milletvekilinin "Bahçeli'nin yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor. Burada kalmadı, yaptırdıkları anketlerde de bunu gördük." dediğini öne sürdü.

Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti:

"BİZDEN OY KOPARTIYOR"

"Yanımıza gelen, AK Parti'nin karar alma süreçlerine de bazı konularda etki yapan, milletvekilinin ilk cümlesi şöyle oldu: 'Devlet Beyi (Bahçeli) dinlediniz mi? Bu yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor…' Burada kalmadı, yaptırdıkları anketlerde de bunu gördüklerini belirtip ekledi: "Ekonomik krizin yarattığı tepki nedeniyle bizden kaçan seçmen uzak muhalefete gitmiyor; yakın muhalefetteki MHP'yi tercih ediyor."

"DÖNMESİ KOLAY OLUR"

"Hayıflanmasını yatıştıran cümle de devamında geldi: 'Aman başka yere gitmeyip MHP'de kalsın; dönmesi kolay olur…' Bu yaklaşım bir süredir farklı partilerden de geliyor. Yerelde ittifakın ortadan kalkmasıyla MHP liderinin konuşmalarına çok daha fazla odaklanıldığı için belki eleştirileri dikkat çekiyor. Oysa Bahçeli, politik çizgisinde değişikliğe gitmedi. Belki konuşmasındaki vurgu tonunu bir tık yukarı çekmiş olabilir. Ancak, bunu merkez sağ tabandan oy beklentisiyle yaptığı kanaatine kapılan da yanılır."