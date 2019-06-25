AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi

Ahmet Hamdi Çamlı , "İt" tartışmasıyla gündeme gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz'a tepki gösterdi. Çamlı, "Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu 'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır" dedi.
İMAMOĞLU "İT" DEDİĞİ İDDİALARINI REDDETTİ
23 Haziran İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu 'nun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda yaşadığı tartışmada Yavuz'a "İt" dediği öne sürülmüştü. İstanbul seçimine giden süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan AK Parti 'nin adayı olan Binali Yıldırım 'a kadar birçok isim de bu iddiaya dair açıklamada bulunmuştu.
Ekrem İmamoğlu "İt" dediği yönündeki iddiaları reddetmişti.
Çamlı, Ordu Valisi Yavuz'un tavrının İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdiğini söyledi.
Twitter 'dan tepkisini gösteren Çamlı şunları kaydetti:
"Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır!"