AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın geçen Cumartesi günü partisinin Zonguldak Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısında söylediği sözler Zonguldak ve ilçelerinde tartışma yarattı.

"ZONGULDAKLIYIM DEMEKTEN UTANIYORUM"

Geçen Cumartesi günü partisinin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan'ın proje ve Belediye Meclis üye adayları tanıtım toplantısında konuşan AK Partili Hamdi Uçar, CHP'li Zonguldak Belediyesi'ni hizmet üretmemekle suçlarken, "On yıldır bu şehirde yaşıyorum. Bu şehrin sahibi ve sakiniyim. Zonguldaklıyım demekten utanıyorum" dedi.

SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLDU

2002 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanı, 2006-2015 yılları arasında da AK Parti Zonguldak İl Başkanı olarak görev yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın bu sözleri hem Zonguldak il merkezinde hem de ilçelerinde tepkiye yol açtı.