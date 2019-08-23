AK Partili vekilden, "PKK sevicisi Mustafa" diyen MHP'li vekile cevap: Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz

AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına yönelik tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a cevap verdi. Yeneroğlu, "Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz. Çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve hukuk kökenli olan Mustafa Yeneroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"HUKUKUN OLMADIĞI YERDE ADALET OLAMAZ"

"Vatansever hukukun üstünlüğünü savunur. Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz, çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar.Terör örgütlerinin hedefi de bu zaten. Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Devlet ise adalet üzerine bina edilir."

AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

ANAYASA'YI HATIRLATTI

"Anayasamızın başlangıcındaki 'Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı' ilke aslında vatanseverliğin ülküsüdür. Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez."

ATATÜRK'ÜN POLİS TANIMINI PAYLAŞTI

"Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetki ve sorumluluktan alır. Atatürk en güzel biçimde tanımlamıştır: Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır."

NE OLMUŞTU?

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etmiş ve kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edilmişti. Yaşananlara tepki gösteren Yeneroğlu da şu ifadelere yer vermişti:

"Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır."

ENGİNYURT: PKK SEVİCİSİ MUSTAFA

Cemal Enginyurt, Yeneroğlu'na Twitter'dan tepki göstermişti. Yeneroğlu için "PKK sevicisi Mustafa" ifadesini kullanan Enginyurt, Yeneroğlu'nun AK Parti'den ihraç edilmesini istemişti.