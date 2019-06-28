28.06.2019 08:38
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AK Partili vekilden TRT'ye Öcalan tepkisi: Kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz

AK Partili vekilden TRT

TBMM Genel Kurulunda TRT'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapması konusunda tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda TRT'nin PKK lideri Abdullah Öcalan 'ın kardeşi Osman Öcalan ile röportaj yapması konusunda tartışma yaşandı. Konuyla ilgili söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu , MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , Osman Öcalan'a mikrofon uzatan TRT'yi eleştirdi.

Osman Öcalan'ın TRT'de gösterilmesiyle ilgili kamuoyunu rahatlatacak açıklama yapılmadığını belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Bir seçimde milli uçak, öbür seçimde milli otomobil, bu seçimde de milli teröristimiz oldu." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
PKK , Abdullah Öcalan , Dünya

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