AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı

Meclis'te dün İdlib görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada, CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın elinin üç yerinden kırıldığı tespit edildi.

OTURUMDA ORTALIK KARIŞTI

Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri kavga ederken, diğer milletvekilleri ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

ATTIĞI YUMRUK NEDENİYLE ELİ KIRILDI

Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi. Yıldız, ameliyata alındı.